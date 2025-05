Музикален вундеркинд вилнее на Царя

Антон Котас, който е новото дете чудо в развлекателната индустрия, се оказва от едно и също родословно дърво с незабравимата първа дама на българското кино Невена Коканова. Корените и на голямата актриса, и на 16-годишния поп певец отвеждат към австрийската фамилия Котас-Хелденберг. Както се знае, майката на иконичната за българското седмо изкуство Невена Коканова е Елеонора фон Хелденберг, стопроцентова аристократка от Австрия.

Антон, в чиито вени тече синя кръв, също носи страст към екранните превъплъщения – едва на 9 започва да снима във филми, по-известните от които са романтичната поредица After, Cobweb, Refuge… Не след дълго обаче музиката надделява – той се влюбва в мега хитовете на „Куин“, често гледа сагата за Фреди Меркюри „Бохемска рапсодия“. За първи път излиза на сцената в зала номер едно в НДК за традиционния концерт на Михаил Белчев и половината звезди на попа и рока. Антон Котас постепенно открива Елвис Пресли, Франк Синатра, Чък Бери… Потъва в творчеството на знаменитите музиканти от средата на миналия век. Започва да разучава песни на Краля на рока и само след два месеца е готов с първото си изпълнение в неговия образ. Представя го и за Деня на благодарността в посолството на САЩ в София.

Антон организира ученическа група - Sorry To Interrupt, с която се представят на няколко фестивала, а на първи юли забиват в Тутракан заедно с „Подуене блус бенд“ и Б.Т.Р. Участието му в „Гласът на България“ е непредвидено и впечатляващо – за кастинга го записва братовчедка му, която дори не информира родителите му. Преди "Гласът на България" Антон никога не е ходил на уроци по пеене, не е работил с вокален педагог, самоук е на пианото. Започва с „Heartbreak Hotel“ на Елвис Пресли. „Той е моят Господ, когото сънувам“, споделя тийнейджърт. Състезава се с "Back To Black" на Ейми Уайнхаус и макар че отпада, публиката е във възторг. Първият му сингъл е "Дяволски добра" – текстът, музиката и всичко останало са на продуцента, композитор и аранжор Ангел Дюлгеров, без когото Лили Иванова не може. Неслучайно през първото денонощие в YouTube клипът на музикалния вундеркинд е гледан над 2000 пъти.

Антон Котас ще получи поредните си аплаузи на 5 юни в Арт клуб Дипломат. За бутиковия концерт на Царя 6 той е подготвил кавъри, собствена продукция, евъргрийни. В галерията, която бързо печели рейтинг като едно от най-интересните пространства за култура в историческото сърце на София, феновете му ще бъдат на един дъх разстояние, а изненадите са много.

