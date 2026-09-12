Аршинът на посланиците
Тази седмица коментарът ми е посветен на поведението на чуждите посланици в България и по-специално на три от големите и важни държави в ЕС - Германия...
Следете всички новини, анализи и коментари за Аршин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази седмица коментарът ми е посветен на поведението на чуждите посланици в България и по-специално на три от големите и важни държави в ЕС - Германия...
Професорите се оказаха по-умни от политиците в Кралството Официален Лондон се кани да сложи квоти за имигранти от България и Румъния, съобщиха медиит...
Кой ще хване убийците на баба Пена от село