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Аршинът на посланиците

Аршинът на посланиците

Тази седмица коментарът ми е посветен на поведението на чуждите посланици в България и по-специално на три от големите и важни държави в ЕС - Германия...

19 октомври | 20:05
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