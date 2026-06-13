На събор във Варна избират духовен водач на Арменската православна църква
Арменската апостолическа православна църква в България се готви за исторически избор на нов Архиерей. Исторически, тъй като новият църковен глава на А...
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Арменската апостолическа православна църква в България се готви за исторически избор на нов Архиерей. Исторически, тъй като новият църковен глава на А...