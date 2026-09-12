Фен на Куин вади съкровища от Царевец
Археологът на "Св. Иван Рилски" е кръстен на герой от "Брулени хълмове"
Следете всички новини, анализи и коментари за Археологически Разкрития. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Археологът на "Св. Иван Рилски" е кръстен на герой от "Брулени хълмове"
Балчик. Директорът на Историческия музей в Балчик Радостина Енчева определя себе си като "веселяк". Тя е зодия Риби. "Някои мислят, че всички риби са...
Работата в древния град "Абритус" край Разград е замразена