Изгоря тракторът на арендатор
Стара Загора. Среднощен пожар причини значителни щети на арендатор от старозагорското с. Мъдрец. Огънят е пламнал в сряда след полунощ в двора му. Изг...
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Стара Загора. Среднощен пожар причини значителни щети на арендатор от старозагорското с. Мъдрец. Огънят е пламнал в сряда след полунощ в двора му. Изг...
Добрич. Арендатори и кооперации дават по-ниски ренти на собствениците на земи в Добричко, въпреки добрата реколта, показа проверка на "Стандарт". В ре...
Подозират отмъщение от ревност на известна бизнес дама