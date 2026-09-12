Хотелиери в Несебър търсят кмета за арбитър
Клубът на хотелиерите в Несебър официално поиска среща с кмета Николай Димитров, за да постави въпроса за стопанисването на плажната ивица и начина, п...
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Клубът на хотелиерите в Несебър официално поиска среща с кмета Николай Димитров, за да постави въпроса за стопанисването на плажната ивица и начина, п...
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