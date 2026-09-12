Огнян Минчев: Западната „демократизация“ хвърли Близкия изток в кървав хаос
Свалянето на диктатори отвори път към ислямисти, граждански войни и мощна миграционна вълна към Европа
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Свалянето на диктатори отвори път към ислямисти, граждански войни и мощна миграционна вълна към Европа
Най-важното за осигуряването на националната сигурност е политическата стабилност. Когато се взимат важни решения, са необходими законодателни мерки....
4 г. след революцията Египет отново е в ръцете на военните Чуждестранните журналисти бяха трън в очите на фараоните в зората на бунта Вдъхновени от...
Кайро. Генералният прокурор на Египет обжалва оправдателната присъда срещу бившия президент Хосни Мубарак, съобщи египетската телевизия, предаде ТАСС....
„Стандарт" и www.ewminteractive.com започват нова рубрика, предлагаща различен от общоприетия поглед върху финансовите пазари и връзката им с редица ф...
Тунис.Тунизийското непартийно правителство, оглавявано от Мехди Джомаа, получи доверието на народното събрание. Маратонският дебат завърши с гласув...
Тунис. Народното събрание на Тунис одобри заключителните членове на новата конституция на страната, три години след бунтовете срещу автократния режим...
Кайро. Съдът в Кайро поднови процеса срещу бившия египетски президент Хосни Мубарак, койото е обвинен в съучастничество в убийството на протестиращи п...