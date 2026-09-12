"Промяната" усуква за пенсиите, колко ще скочат от 1 юли
От 1 юли със сигурност ще получат увеличение, казват управляващите
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От 1 юли със сигурност ще получат увеличение, казват управляващите
Бяхме наясно, че мерките на правителството нямат общо с това, което ние предлагаме
Всички хора ежемесечно да проверяват тялото си за бенки, които променят характера си
Те представиха в Люксембург предложение за създаването на иновационен фонд към инициативата
Ветко Арабаджиев бе приет по спешност в COVID отделение и е рисков пациент
Той е приет по спешност в COVID отделение и е реанимиран
Апаши свили кабриолета преди три години, открили го наскоро в Китай
Владо и Ралица очакват момиче, гласи мълвата из Пловдив