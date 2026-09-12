Открити са 100 тона загробени пестициди
Проблемът с негодните за употреба ПРЗ е възникнал с ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК
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Проблемът с негодните за употреба ПРЗ е възникнал с ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК
11 народни представители от Реформаторския блок, предлагат сериозни промени в Административнопроцесуалния кодекс. Предложението са депозирали в делово...
Истанбул. Премиерът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изглежда си е научил урока от организацията на бунтовете срещу застрояването на парка Гези в Истанб...