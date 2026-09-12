Кунчев: 9 деца лежат с апендицит след коронавирус
Ако изборите се проведат по протокол, те не крият здравен риск повече от пазаруването и возенето в градския транспорт каза доцентът
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Ако изборите се проведат по протокол, те не крият здравен риск повече от пазаруването и возенето в градския транспорт каза доцентът
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Сидни. Ракета номер 1 на Испания Рафаел Надал ще се завърне на корта за Откритото първенство на Австралия, което започва на 19 януари. Тенисистът проп...
Основателят на американската телевизионна компания Си Ен Ен Тед Търнър бе настанен днес в аржентинска болница с пристъп на остър апендицит. 75-год...