Приказни богатства и апартаменти в руската Дума
През 2018 г. депутатите са натрупали общ доход в размер на повече от 2,236 млрд. рубли
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През 2018 г. депутатите са натрупали общ доход в размер на повече от 2,236 млрд. рубли
Министърът очаква на мислещите българи да стане ясно, че няма нарушения при имотите
Кметът на курорта иска контрол на апартаментните комплекси Комисиите по регионална политика и местно самоуправление, бюджет и финанси, икономическа п...