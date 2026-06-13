Джокович - Медведев е финалът на Australian Open
Руснакът срази Циципас в 3 сета на полуфинала
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Руснакът срази Циципас в 3 сета на полуфинала
Американката започна с победа участието си на Откритото първенство по тенис на Австралия
Може да се пусна и на ATP Cup, заяви още Ноле
София Кенин обърна на финала Гарбине Мугуруса
Испанката надделя над Симона Халеп
Кенин победи Барти и за първи път се класира за финала на Откритото първенство на Австралия
Доминик Тийм спечели с 3:1 сета, излиза срещу Джокович в полуфинала
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