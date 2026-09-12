Четвърти шеф на ДКЕВР се отказва от поста (Обзор)
Директорът на БЕХ поема регулатора, Анжела Тонева става съветник на премиера
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Директорът на БЕХ поема регулатора, Анжела Тонева става съветник на премиера
София. Оставката на шефа на ДКЕВР Анжела Тонева не притесни управляващите от БСП, според които тя няма да доведе до сътресения в системата. От ГЕРБ пъ...
За първите месеци на годината бяха сменени трима шефове
София. "Няма искания за повишаване на тока", обяви председателят на ДКЕВР Анжела Тонева в ефира на БНТ. Според нея цената на електроенергията няма да...
Варна. Не смятам, че има причини цената на тока да бъде повишена през зимата, въпреки че поправките в закона дават възможност тарифите да се коригират...
Варна. „Аз лично не смятам, че има причини цената на тока да бъде повишена през зимата, въпреки че през март направената поправка в закона за енергети...
София. Анжела Тонева е новият председател на ДКЕВР, съобщиха от правителствената информационна служба. Тонева е досегашен член на държавния регулатор...