Всичко за Анжела Тонева

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Анжела Тонева поема ДКЕВР

Анжела Тонева поема ДКЕВР

София. Анжела Тонева е новият председател на ДКЕВР, съобщиха от правителствената информационна служба. Тонева е досегашен член на държавния регулатор...

05 юни | 18:40
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