Всичко за Антоновден

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Днес е Антоновден!

Днес е Антоновден!

Днес празнуваме Антоновден. Преподобни Антоний Велики преживял до 105-годишна възраст, като запазил здравето и силата си. Година преди смъртта си взе...

17 януари | 8:20
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Празнуваме Антоновден

Празнуваме Антоновден

София. 17 януари в църковния календар е посветен на на Преподобни Антоний Велики. Народът отбелязва Антоновден - имен ден на всички с имена: Антон, Ан...

17 януари | 8:30
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