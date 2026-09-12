Антоновден! Медена питка и 5 тежки забрани
Почитаме великия пустинник, черпят безценните имена
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Почитаме великия пустинник, черпят безценните имена
Тази празнична енергия ще окаже своето въздействие върху знаците
Meteo Balkan каза кога ще натрупа сняг през януари
Имен ден празнуват Антон, Антонио, Андон, Антоан, Антония, Антонина, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко, Донка
На 17 януари на трапезата не се поднася свинско
На този ден имен ден празнуват Антон, Андон, Антоан, Антония, Антонина, Антоанета и др.
Днес празнуват близо 82 хиляди българи
За да се предпазим от болести на трапеза присъстват ястия от свинско месо, баници и ястия с ябълки
Празникът е свързан с предпазване от болест и най-вече "лелята" - чумата
Честит празник на всички именици!
Днес празнуваме Антоновден. Преподобни Антоний Велики преживял до 105-годишна възраст, като запазил здравето и силата си. Година преди смъртта си взе...
София. 17 януари в църковния календар е посветен на на Преподобни Антоний Велики. Народът отбелязва Антоновден - имен ден на всички с имена: Антон, Ан...
София. На 17 януари почитаме Св. Антоний. Денят е познат като Антоновден и е посветен на доброто здраве. В народните представи живеят двама братя близ...
Западно и средноевропейски митрополит Антоний