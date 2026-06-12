"Мис България": С Немцов бяхме семейни приятели
Борис Немцов и Антония Петрова при една от семейните им почивки в Египет
Следете всички новини, анализи и коментари за Антония Петрова-Бередин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Борис Немцов и Антония Петрова при една от семейните им почивки в Египет
"Аз съм в шок! Много жалко, че си отиде такъв добър човек! Искрени съболезнования! "Това написа във Фейсбук "Мис България" 2009 г. Антония Петрова-Бер...