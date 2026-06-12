Цинзов и Григорова с титлите и в преследването
Банско. Ски бегачите на "Александър Логистик" Веселин Цинзов и Антония Григорова спечелиха днес вторите си титли от Държавния шампионат, който се пров...
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Банско. Ски бегачите на "Александър Логистик" Веселин Цинзов и Антония Григорова спечелиха днес вторите си титли от Държавния шампионат, който се пров...