Рекорден брой сигнали за киберзаплахи
59% от сигналите са свързани с момичета
Следете всички новини, анализи и коментари за Антоанета Василева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
59% от сигналите са свързани с момичета
Софийски градски съд призна за невинна Антоанета Василева бивш секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. Прокуратурата е поискала о...
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Антоанета Василева - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, съобщиха от д...
София. Изпирането на близо 20 млн. лева от парите на вложителите в КТБ чрез покупката на къща на брега на Женевското езеро бе оправдано от съпругата н...
София. На съпругата на Цветан Василев Антоанета не е повдигнато обвинение, заяви самата тя на излизане от столичната следствена служба. Разпитът й при...
София. Антоанета Василева, съпруга на мажоритарния собственик на затворената Корпоративна търговска банка Цветан Василев, е била привикана на разпит в...