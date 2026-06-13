Търсят мъж за кражби във Владая и Княжево
Мъж, заподозрян в кражби от домове в кв. Кнажево и с. Владая, се издирва от Шесто РУ-СДВР. Той е висок към 175-180 см., с кестенява коса, нормално тел...
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Мъж, заподозрян в кражби от домове в кв. Кнажево и с. Владая, се издирва от Шесто РУ-СДВР. Той е висок към 175-180 см., с кестенява коса, нормално тел...
Пловдивчанка намерил урната на шведски покойник, докато търсела посуда в антикварен магазин в Пловдив, пише "Марица". Зоя разказва, че с майка й, коя...