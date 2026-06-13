„Пиринче” стана на 30 г. с концерт пред пълна зала
С грандиозен концерт Фолклорен танцов ансамбъл „Пиринче" отбеляза своя 30-годишен юбилей в благоевградската зала „Яворов". Кметът на общината Атанас К...
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С грандиозен концерт Фолклорен танцов ансамбъл „Пиринче" отбеляза своя 30-годишен юбилей в благоевградската зала „Яворов". Кметът на общината Атанас К...