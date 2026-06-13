Без добра диагностика лечението е трудно
Днес е професионалният празник на медиците. Какви проблеми имат и какво си пожелават попитахме доц. Анна Михова, национален консултант и представител...
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Днес е професионалният празник на медиците. Какви проблеми имат и какво си пожелават попитахме доц. Анна Михова, национален консултант и представител...