Анна Цолова със собствена рубрика в bТВ?
Така ще може да съчетава работата си като журналист с опитите да развива частен бизнес
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Така ще може да съчетава работата си като журналист с опитите да развива частен бизнес
Дуетът победил по рейтинг Генка Шикерова и Константин Караджов
Генка Шикерова и Константин Караджов ще водят сутрешния блок по бТВ
Водят "Здравей, България" или друго предаване