Отровна ирония! Култов аниматор показа третия мандат
Проф. Анри Кулев направи и коментар на карикатурата си
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Проф. Анри Кулев направи и коментар на карикатурата си
"Бях решил да участвам в тазгодишния конкурс на списание "Емпайър" - приятели дебютираха успешно там преди 2 години. Тъкмо се чудех какъв сюжет да изб...
„Аз вече бях решил да участвам в тазгодишния конкурс на сп. „Емпайър", мои приятели имаха успешен дебют преди 2 години, но се чудех какво да избера и...
Тинейджъри копират футболисти и фолк диви с картини по тялото Енчо Андреев 4 години работи в Англия, мечтае да стане част от "Дисни" Има огромна раз...
Продадеш ли се на дявола, рано или късно той ще ти вземе всичко, казва аниматорът в десетката за "Оскар" Теодор Ушев е от най-успелите родни аниматор...
Аниматорът и екипът му печелят "Оскар" за филма "Златният компас"
Номадите винаги губят нещо от себе си, казва гражданинът на света Теодор Ушев Аниматорът Теодор Ушев, чийто филм "Глория Виктория" беше сред 10-те пр...
Теодор Ушев очаква номинация за "Оскар" за филма си "Глория Виктория"