ВКС прочете присъдата на убиеца на Ани и Явор
В мотивите си върховните магистрати отчетоха разкаянието и съжалението, което Антонов изразява
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В мотивите си върховните магистрати отчетоха разкаянието и съжалението, което Антонов изразява
Двамата обаче танцуваха страхотно
Адриан Антонов с изповед
Ето обяснението на адвокат Марковски
Ани погалила пони, и се случило немислимото
Той бил отдаден евангелист
Не спирайте протеста, зове тя
Двамата влюбени готвели сватба
Явор и другата жертва - Ани, се готвели за сватба
Видеото е отрязано, треньорът му е напуснал Албания, пише Ани
Случаят от 2015 година предизвика силни реакции в Гърция заради жестокостта на извършеното от бащата престъпление и разчленяването на трупа
Бащата на 4-годишната Ани Станислав Бакърджиев призна в съдебната зала в Гърция, че е нарязал невръстното си дете, но отрече обвиненията, че я е убил....
С постановление от днес Окръжна прокуратура-Габрово задържа за 72 часа 30-годишен мъж от Дряново, обявен за издирване с Европейска заповед за арест. Т...
- Легнахме заедно, намерих я мъртва на сутринта - Приятелят ми каза как да скрия трупа - Разбрах какво съм направил, но вече нямаше тяло - Бях тъпк...
Нови зловещи разкрития се появиха за убийството на малката Ани в Гърция. Според медицинската експертиза, изпратена от съдебния лекар към разследващите...
Няколко месеца след трагичната история на 4-годишната Ани, която бе убита, а трупът й унищожен от собствения й баща, случаят придобива нова посока. От...
Гръцката полиция разследва телефоните на лица, свързани с Ани, за да разберат какво точно се се случило с нея. Докато бащата Станислав Бакържиев е под...
Гръцките медии извадиха видео от последните часове преди Ани да бъде убита и сготвена от собствения си баща Станислав. На него е записана последната р...
Майката на Станислав Бакърджиев, който уби по жесток начин 4-годишната Ани в Гърция, е наела адвокат от България, за да защитава сина й. Това съобщи б...
Бащата чудовище пробвал да запуши устата на свидетеля Ники В гръцка телевизия се завъртяха записи с бащата чудовище Станислав Бакърджиев. Видео показ...