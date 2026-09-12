Sega ще купи разработчика на Angry Birds за 1 млрд. долара
Финландският разработчик Rovio надгражда успеха на оригиналната игра с няколко продължения, анимационен сериал и два пълнометражни филма
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Финландският разработчик Rovio надгражда успеха на оригиналната игра с няколко продължения, анимационен сериал и два пълнометражни филма
Слави Трифонов, Годжи и Краси Радков и Иво Сиромахов ще озвучават пилетата-герои от анимацията създадена по култовата игра за мобилни телефони Angry B...
Чрез популярни приложения АНС узнава и нашите сексуални предпочитания
София. Първият пълнометражен филм от популярната игра "Angry Birds" ще бъде готов през 2016 година. Това казва в интервю за БНР създателят на играта -...
9 млн. души всеки ден играят Candy Crush Saga във Фейсбук