Всичко за Angry Birds

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"Angry Birds" става филм

"Angry Birds" става филм

София. Първият пълнометражен филм от популярната игра "Angry Birds" ще бъде готов през 2016 година. Това казва в интервю за БНР създателят на играта -...

05 декември | 12:30
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