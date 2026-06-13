Горя британското посолство в Хага
В сградата на британското посолство в Холандия, която се намира в Хага е бушувал пожар. Първоначалната информация за пострадали беше опровергана от ме...
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В сградата на британското посолство в Холандия, която се намира в Хага е бушувал пожар. Първоначалната информация за пострадали беше опровергана от ме...