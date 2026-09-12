Рождената дата показва кой е вашият ангел пазител
Според нумерологията всяко число от 1 до 9 е свързано с архангел и различна духовна закрила
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Според нумерологията всяко число от 1 до 9 е свързано с архангел и различна духовна закрила
Когато търсите късмет, подкрепа или вдъхновение, е нормално да се обърнете към него
Постигат осезаеми резултати в живота, основани на по-висши идеали
На Архангеловден се чества Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили
С тях закрилниците ни помагат, когато всички други врати са затворени пред нас
Аз продължавам да вярвам в ангели и съм сигурен, че те се учат цял живот.
Когато помолим ангелите за помощ те винаги отговарят или дори се намесват пряко. Светлите небесни създания се появяват край нас по различни начини. Ня...
Деца от различни точки на България правят ангели в подкрепа на болния Кирчо. Те ще се продават на благотворителен търг в Музея на куклите в София, съо...
Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер шокира футболната общественост за пореден път. Омаскареният администратор призна, че бил на косъм от смъртта....
Целта на висшите сили е да ни помогнат да бъдем щастливи Архангел Метатрон: "Не търси истината отвън - Тя е вътре в теб!" Акаша от хилядолетия е изв...
Донеси ми куче, сдобри ме със сестра ми, пишат учениците до крилатите пазители Какво се случва, когато 1000 ангели кацнат на едно място? Може би сбъд...
Ангелите на "Виктория Сикрет" направиха невиждано шоу в Лондон, където дефилираха с криле и изящно бельо. Това беше едно от най-очакваните събития за...
Шотландският боец Томас рине калта, Фунда и Ребека дават кураж на децата Всички съчувстваме на варненци. Но състраданието не помага на хората в "Аспа...
27-годишната Бистра е добротворец на пълен работен ден София. Обикновено по празници се сещаме, че трябва да бъдем по-добри, да помагаме повече на те...
Вместо с гривна от прежда, орисайте колегите с бисквита или мъфин