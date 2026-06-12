Държавата плаща 50 000 евро за смъртта на Чората
Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по делото на близките на загиналия Ангел Димитров – Чората срещу България...
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Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по делото на близките на загиналия Ангел Димитров – Чората срещу България...