Лубиц бил на антидепресанти
Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...
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Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...
Андреас Лубиц - пилотът, който предизвика умишлено катастрофата на самолета на авиокомпания "Джърмануингс" във Френските Алпи, бил погребан тайно в Ге...
Вторият пилот от "Джърмануингс" Андреас Лубиц посетил 41 лекари в рамките на последните 5 г., в това число седем в месеца преди катастрофата на 24 мар...
Преди падането на самолета на германската компания Germanwings вторият пилот Андеарс Лубиц е опитал да вдигне самолета. Това е станало 93 секунди пред...
Андреас Лубиц, ко-пилотът, за когото се смята, че нарочно разби самолет във френските Алпи през март, убивайки всички 150 души на борда, е тренирал сн...
Лекарите на авиокомпанияta „Луфтханза" са нарушили правилата, като не са уведомили Федералното управление за гражданска авиация в Германия за депресия...
Приятели на пилота обвиняват "Луфтханза" в лъжа Съвпадение на имена изкара готвач от Швейцария убиец Съвпадение на имена направи от невинен 38-годиш...
Андреас Лубиц е жив и се намира в Швейцария. Той обаче няма нищо общо с трагичния полет на Germanwings. Това съобщиха световни медии и уточниха, че им...
Клип с втория пилот Андреас Лубиц, за който се смята, че умишлено е свалил "Еърбъс А320" на Germanlings, бе публикувано в интернет пространството. От...
Ровел се в сайтове по тази тема, както и в порностраници Пилотът Андреас Лубиц, който разби самолет на "Джърмануингс" със 150 души на борда във Френс...
Вторият пилот на А320 Андреас Лубиц, който бе обвинен за смъртта на 149 души, влизал в гей сайтове. Това пише в днешното издание на The Sunday Express...
Пилотът, разбил самолет, имал отлепяне на ретината и психосоматично заболяванеДългогодишната му приятелка била бременна, но го напуснала, защото контр...
Често избухваше и крещеше, заключи ме в банята, твърди стюардесата Мария Андреас Лубиц, вторият пилот, за когото се предполага, че е причинил катастр...
В деня на катастрофата Андреас изобщо не трябвало да е на работа Пилотът, който умишлено разби във Френските Алпи самолет "Еърбъс" А320, Андреас Луби...
Андреас Лубиц, който умишлено е разбил самолета на Germanlings, е бил под медицинско наблюдение в Университетската болница в Дюселдорф, но не заради д...
Писъци се чули едва в последните секунди Депресиран пилот нарочно е разбил самолета на "Джърмануингс". Шокиращото разкритие дойде от записа в намерен...
Фейсбук прегря със страници за пилота убиец Андреас Лубиц. Наша справка в социалната мрежа показва, че хиляди хора споделят публикации за трагичния ин...
Говорител на Lufthansa потвърждава, че вторият пилот на полет 4U9525 е работил за авиокомпанията от септември 2013 г. Пилотът е имал 630 летателни час...