Всичко за Андреас Лубиц

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Последни новини Свят
Лубиц бил на антидепресанти

Лубиц бил на антидепресанти

Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...

13 март | 18:58
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Кой е Андреас Лубиц?

Кой е Андреас Лубиц?

Говорител на Lufthansa потвърждава, че вторият пилот на полет 4U9525 е работил за авиокомпанията от септември 2013 г. Пилотът е имал 630 летателни час...

26 март | 16:32
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