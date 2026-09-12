Петкович: Всичко в София беше фантастично
София. Андреа Петкович (Гер) е победителката от Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София. На финала в „Арена Армеец родената в Босна и Херцегов...
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София. Андреа Петкович (Гер) е победителката от Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София. На финала в „Арена Армеец родената в Босна и Херцегов...
София. Андреа Петкович (Гер) спечели последната битка в трите издания на Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София. От 2015-а надпреварата се ме...
София. Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова загуби и втория си мач от Група "Средец" на Турнира на шампионките в София. Цвети падна с 5:7, 2:6...
София. Германката Андреа Петкович беше първата, която проведе тренировка на централния корт в зала "Арена Армеец София" дни преди началото на Garanti...
Андреа Петкович е сред сигурните участнички в Турнира на шампионките. Надпреварата ще се проведе за трета поредна година в з. "Арена Армеец" (28 октом...