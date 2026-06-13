Шефът на БНР каза дълбоко личните мотиви за оставката си
Андон Балтаков посочи три причини
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Андон Балтаков посочи три причини
Мотивите ми са дълбоко лични, обяви той
Имало нарушение при сключване на договор за доставка на електроенергия за БНР за 244 000 лева с ДДС с фирма "Мост енерджи" АД
Сигналът срещу Андон Балтаков е заради обществени поръчки
Той е ново лице с по-различна концепция