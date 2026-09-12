Разкриха фирмите на Ананиев. Ще бъде ли задържан
Самите белгийци са посочили конкретни факти
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Самите белгийци са посочили конкретни факти
Какво казаха Тошко Йорданов и Любен Дилов
Какво каза за разследването
И не закъсня дахсе оправдава за Nexo
Верни ли са твърденията на депутата от ПП
Финансовият министър с тежки обвинения към предишният
БСП успя в последния момент да се качи на влака на промяната, но загуби още първия следизборен рунд с ГЕРБ
Зам.министър Росица Велкова ще го замести
Икономическият министър провери изграждането на сградата на суперкомпютъра на ЕС
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов потвърдил, че това е важна и очаквана мярка
Той не обслужва партийни интереси, а е изцяло насочен към националния интерес
Финансовият министър Кирил Ананиев определи проектозакона като „антипандемичен”
По-рано през деня държавният глава нарече проектобюджета "разоряващ"
В бюджета са предвидени и реформи - в сектора на образованието, на здравеопазването
Министърът даде на депутатите информация за платените такси от хазартния бизнес
Заедно с него е финансовия министър Кирил Ананиев
Влизаме в октомври без макрорамка на бюджета
Става въпрос за две емисии ДКЦ с матуритет съответно 10 и 30 години
С топла прегръдка Владислав Горанов предаде щафетата на някогашния си заместник Кирил Ананиев
Съборът на Бузлуджа не е забранен, обяви здравно министерство