Бургас учуди света с ампула от гроба на Йоан Богослов
Пилигрим донесъл реликвата от Ефес в крепостта "Порос" Императорските бани на Акве Калиде отварят врати това лято Древни крепости и старинни храмове...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ампула. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пилигрим донесъл реликвата от Ефес в крепостта "Порос" Императорските бани на Акве Калиде отварят врати това лято Древни крепости и старинни храмове...