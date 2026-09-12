Всичко за Американския Университет В България

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В АУБ умуват за нов президент

В АУБ умуват за нов президент

Благоевград. Комисия по избор на нов президент на Американския университет в България ще бъде назначена скоро. В нея ще бъдат включени представители о...

22 октомври | 14:31
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