Филип Морис в партньорство с Американския университет в България - PMI Business Academy with AUBG 2024
Колаборацията, под формата на вътрешни обучения за професионално развитие, завърши успешно
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Колаборацията, под формата на вътрешни обучения за професионално развитие, завърши успешно
Благоевград. Две дами са начело на управлението на Американския университет в България. Това се случва за първи път в историята на висшето учебно заве...
Благоевград. Комисия по избор на нов президент на Американския университет в България ще бъде назначена скоро. В нея ще бъдат включени представители о...