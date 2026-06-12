Складират у нас US танкове
Представители на Въоръжените сили на САЩ скоро ще пристигнат в България, за да търсят подходящо място за разполагане на танкове, съобщи главнокомандва...
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Представители на Въоръжените сили на САЩ скоро ще пристигнат в България, за да търсят подходящо място за разполагане на танкове, съобщи главнокомандва...