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Складират у нас US танкове

Складират у нас US танкове

Представители на Въоръжените сили на САЩ скоро ще пристигнат в България, за да търсят подходящо място за разполагане на танкове, съобщи главнокомандва...

31 януари | 7:45
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