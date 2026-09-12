Осмокласник издъхна в час по физическо (ОБЗОР)
Медицинският му картон е чист, нямал болно сърце и пневмония Шок в Американския колеж - осмокласник издъхна в час по физическо в понеделник следобед....
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Медицинският му картон е чист, нямал болно сърце и пневмония Шок в Американския колеж - осмокласник издъхна в час по физическо в понеделник следобед....
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