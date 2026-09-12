Принц Уилям се закача с Тейлър Суифт
Принцът на Уелс взе участие във футболен мач, докато подкрепяше NFL Foundation UK
Следете всички новини, анализи и коментари за Американски Футбол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Принцът на Уелс взе участие във футболен мач, докато подкрепяше NFL Foundation UK
През 2023 г. О Джей Симпсън разкри, че е болен от рак
76-годишният американец беше съден за убийството на бившата си съпруга Никол Браун и приятеля й Роналд Голдман
"Патриотите" ликуват за шести път в Националната футболна лига
Лошото момче се опита да се извини с покана за среща
Ню Ингланд Пейтриътс спечели големия финал на американския футбол "Супербоул" като победи Сиатъл Сийхоукс с 28-24 в 49-то издание на мача за титлата....
Ред хот чили пепърс и Бруно Марс направиха шоу на полувремето