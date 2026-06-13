Полша поиска войски на САЩ за постоянно
Полша иска постоянно присъствие на американски войски в страната и се готви за това, заяви вицепремиерът и министър на отбраната Томаш Шемоняк. "Насто...
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Полша иска постоянно присъствие на американски войски в страната и се готви за това, заяви вицепремиерът и министър на отбраната Томаш Шемоняк. "Насто...