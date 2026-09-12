Хаят в един хотел с атентаторка от Истанбул
Приятелката на Амеди Кулибали, един от извършителите на нападенията в Париж, за която беше съобщено, че е пристигнала на 2 януари в Истанбул и оттам е...
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Приятелката на Амеди Кулибали, един от извършителите на нападенията в Париж, за която беше съобщено, че е пристигнала на 2 януари в Истанбул и оттам е...
Братята Куаши мечтаели за атентат още преди 10 г. Завещанията на тримата терористи от Париж - братята Шериф и Саид Куаши и Амеди Кулибали, предизвика...
Париж. Сгушени, за да се стоплят, сред кашони с храна, няколко души оцеляха като по чудо във фризера при терористичната атака на Амеди Кулибали в евре...
Убивам за Ислямска държава, проговори в мъченическо видео Кулибали Семейството му се отрече от него, менторът му Бехал отрича да е замесен 32-годишн...
Париж. Видео с признания на един от атентаторите в Париж Амеди Кулибали бе публикувано в интернет днес. Той разкрива, че е действал "срещу полицията"...
Париж. Държащият заложници в еврейски магазин в Париж Амеди Кулибали, който предяви искане за освобождаване на заподозрените за атентата в "Шарли Ебдо...