Всичко за Аматьори

Следете всички новини, анализи и коментари за Аматьори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Свят Политика
Сензация в БГ футбола!

Сензация в БГ футбола!

Българският аматьорски клуб - Оризаре, проведе първата си контрола от лагера в Белек, Турция. Тимът на Б Областна група-Бургас завърши наравно 2:2 с...

24 януари | 16:37
0 коментара
980
Аматьори шият екипи за ЦСКА

Аматьори шият екипи за ЦСКА

"Сарай" ще посрещне с нови екипи ЦСКА в двубоя за купата между двата тима в сряда. "Няма да се излагаме", обяви президентът Румен Димитров. Клубът обя...

28 август | 18:50
0 коментара
7435