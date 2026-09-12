Сензация в БГ футбола!
Българският аматьорски клуб - Оризаре, проведе първата си контрола от лагера в Белек, Турция. Тимът на Б Областна група-Бургас завърши наравно 2:2 с...
Следете всички новини, анализи и коментари за Аматьори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българският аматьорски клуб - Оризаре, проведе първата си контрола от лагера в Белек, Турция. Тимът на Б Областна група-Бургас завърши наравно 2:2 с...
До откритието се стига на местен кръжок по астрономия
Как ги нарече той
Избраните спътници са американски милиардер, здравен работник, педагог и анализатор на данни
Те ще излъчат нови два печеливши тима за големия финал в Албена през есента
Тотнъм спечели, но ФК Марийн оцеля финансово
Парите са за подпомагане на клубове с проблеми от коронавируса
Това стана със заповед на министър Ананиев
БФС прати старозагорци при аматьорите
Стотици фенове на аматьорския футбол се възхитиха след първия и втория кръг в аматьорската футболна лига Sofia Premier League. Тази година има две лиг...
"Sofia Premier League" е най-новата аматьорска футболна лига в София. Различното в турнира е, че предлага най-добрите условия в момента. Може да очакв...
Впечатляващите 15 000 лв. очакват като награден фонд участниците в двата аматьорски турнира за Албена Къп тази година. Състезанията по минифутбол и те...
Тази събота (21 май), от 10:30ч., на игрищата в комплекс „Спортна София" (ж.к. Зона Б5), ще се проведе първият в България международен турнир по футбо...
"Сарай" ще посрещне с нови екипи ЦСКА в двубоя за купата между двата тима в сряда. "Няма да се излагаме", обяви президентът Румен Димитров. Клубът обя...
Легендата на "Ман Юн" Ерик Кантона се включи в кампанията на английския "Бат Сити", която цели скромния тим от шестото ниво на футбола да стане собств...
Част от републиканските шампиони по ММА
Футболистите от аматьорския румънски тим "Гилортул" се видяха в чудо, след като се оказа, че няма къде да играят официален мач. Кметът на градчето Тар...
София. Милен Германов завърши летния сезон с победа и в класическия „Мастърс" по тенис за аматьори от сериите на ТК „Диана". Той бе повече от безапела...
Поредните двама кандидати за слава се появиха на "Армията". Даниел Манджуков и Кристофър Асенов се включиха в тренировката на ЦСКА. Манджуков е роден...
Плевен. Плевенският тим „Рибър" спечели днес регионалния полуфинал на Kamenitza Фен Купа за Плевен и Велико Търново. Напред в битката за пътуване до Р...