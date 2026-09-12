Самолет, натоварен с експлозиви, се разби съвсем близо до нас
Пилотът е поискал аварийно кацане
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Пилотът е поискал аварийно кацане
Кралят на Йордания Абдулла II бин ал-Хусейн отделя изключително внимание на отношенията с приятелска България, затова и днес затвърждаваме това прияте...
Румен Радев говори на среща снощи в Аман с представители на българската общност в Йордания и с йордански граждани, завършили образованието си в Българ...
Аман решен да изтрие "Ислямска държава" от лицето на земята Военновъздушните сили на Йордания са нанесли 60 удара по позиции на "Ислямска държава" пр...
Аман. „Тук сме, за да покажем нашата последователна подкрепа на очакванията на все повече хора в региона. Необходим е нов и справедлив модел на отноше...
Аман. Депутат в парламента на Йордания откри стрелба в сградата, след заседание на комисията по бюджетна политика, заради изхода на разговорите, пре...