Училище без уроци
Преподават и по метода на Дънов, децата играят паневритмия Алтернативни школа предлагат "къща на класа", домашни любимци и вегетарианска храна Как д...
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Преподават и по метода на Дънов, децата играят паневритмия Алтернативни школа предлагат "къща на класа", домашни любимци и вегетарианска храна Как д...