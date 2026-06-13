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Училище без уроци

Училище без уроци

Преподават и по метода на Дънов, децата играят паневритмия Алтернативни школа предлагат "къща на класа", домашни любимци и вегетарианска храна Как д...

12 май | 5:10
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