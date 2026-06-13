Код "69" издава джигити
Код "69" в шофьорските книжки предлага Европейската комисия. Той ще вписва в свидетелствата за правоуправление на водачите, които вече са били залавян...
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Код "69" в шофьорските книжки предлага Европейската комисия. Той ще вписва в свидетелствата за правоуправление на водачите, които вече са били залавян...