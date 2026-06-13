Аликзандър Макуин - свенливият хулиган
345 000 разгледаха досега в Лондон експозицията "Дива красота", която представя култови модели на непрежалимия и скандален авангардист в стайлинга "Д...
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345 000 разгледаха досега в Лондон експозицията "Дива красота", която представя култови модели на непрежалимия и скандален авангардист в стайлинга "Д...
Милена Атанасова, която е от най-респектиращите практици и експерти в международната фешън индустрия, ще сподели на семинар в София вълнуващи моменти...