Милиони въздишат по звезда на "Чикаго"
Али Албъртс удари в земята и най-големите звезди на американския футбол като Том Брейди. Състезателката на "Чикаго Блийс" събра за 1 час милион почита...
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Али Албъртс удари в земята и най-големите звезди на американския футбол като Том Брейди. Състезателката на "Чикаго Блийс" събра за 1 час милион почита...