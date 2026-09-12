Предупредиха Мицкоски: Част от РСМ ще се присъедини към България, ако...
Говори Али Ахмети
Следете всички новини, анализи и коментари за Али Ахмети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Говори Али Ахмети
Скопие. ВМРО-ДПМНЕ и Демократическия съюз за интеграция постигнаха споразумение за съставяне на новия кабинет на Република Македония. Лидерите на дв...
Скопие. Премиерът на Македония Никола Груевски ще прави коалиция с Демократическия съюз за интеграция. Лидерът на ВРМО-ДПМНЕ и досегашен премиер се до...