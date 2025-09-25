Предупредиха Мицкоски: Част от РСМ ще се присъедини към България, ако...

Лидерът на опозиционната македонска партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети се обърна към премиера Християн Мицкоски с предупреждението, че всяко отклонение от пътя към ЕС ще предизвика разделение в РС Македония. Това съобщават местни медии, цитирани от NOVA.

„Ако Македония не продължи пътя си към ЕС, тогава гражданите на тази страна няма да имат друг избор, освен да се присъединят към Албания, а някои и към България!“, казва Али Ахмети. И добавя: „Затова не подхранвайте съгражданите ни с омраза, защото не албанците превземат държавата - нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС. Къде ще бъдем ние?“.

Думите на Ахмети идват по време на предизборната кампания за местните избори в Северна Македония. Първият тур е на 19 октомври.

ДСИ е най-влиятелната албанска партия в Северна Македония. Сега тя е в опозиция, но беше част от предишния кабинет на СДСМ с премиер Димитър Ковачевски.

