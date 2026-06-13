Камикадзета по недоразумение
Жителите на Сливен могат да си хвърлят шапките от радост, че са се разминали със смъртоносна заплаха. През 2011 г. компанията "Алгънс" ЕООД планираше...
Следете всички новини, анализи и коментари за "алгънс" Еоод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жителите на Сливен могат да си хвърлят шапките от радост, че са се разминали със смъртоносна заплаха. През 2011 г. компанията "Алгънс" ЕООД планираше...