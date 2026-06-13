Пинтуро спечели гигантския слалом в Кранска Гора
Алексис Пинтуро (Фр) спечели убедително гигантския слалом в Кранска Гора. Момчета от Куршавел остави зад себе си на 0,68 сек лидера за СК и в дисципли...
Следете всички новини, анализи и коментари за Алексис Пинтуро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Алексис Пинтуро (Фр) спечели убедително гигантския слалом в Кранска Гора. Момчета от Куршавел остави зад себе си на 0,68 сек лидера за СК и в дисципли...