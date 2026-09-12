Австрийският президент с поразяващо изявление за Шенген
Надявам се, че скоро ще бъде възможно решение чрез диалог, написа Александър ван дер Белен
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Надявам се, че скоро ще бъде възможно решение чрез диалог, написа Александър ван дер Белен
Новият президент на Австрия Александър Ван дер Белен заяви, че ще чуе "страха и гнева" на хората. Думите му идват, след като неговият крайнодесен опон...
Фотофиниш определи името на новия президент на Австрия след балотажа в неделя. Кандидатът на крайната десница Норберт Хофер остана на 140 000 гласа от...
След проведените президентски избори в Австрия в неделя фаворит е представителят на крайнодясната Австрийска партия на свободата Норберт Хофер. За нег...