Всичко за Александър Русев

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Последни новини Спорт
Русев би шута на булката

Русев би шута на булката

Хубавата Лана предаде гаджето си срещу враг №1 Родната звезда в световната федерация по кеч (WWE) Александър Русев се скара с годеницата си Лана. Ска...

11 март | 21:20
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Русев унижи лице на кеча

Русев унижи лице на кеча

Докторът на българина заведе дело за 1 млн. долара Възходът на българския кечист Александър Русев в световната федерация (WWE) продължава с пълна сил...

24 февруари | 17:25
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Наш кечист преби модел от ЮАР

Наш кечист преби модел от ЮАР

Уилск-Бери. Българинът Александър Русев продължава да мачка в световната кеч федерация. Новата жертва на кечиста от Пловдив се казва Джъстин Гейбриел....

14 януари | 21:05
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Нашият кечист се помпа с яйца

Нашият кечист се помпа с яйца

Българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев всяка сутрин закусва яйца с кисело мляко. Пловдивчанинът дори си публикува снимка в Т...

28 ноември | 20:05
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