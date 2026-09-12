Русев казва три пъти да на Лана
Двойката със сватбен маратон от Малибу до Пловдив Родният ас в кеча Александър Русев стяга сватба като в приказките. Мирослав Бърняшев, както е истин...
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Двойката със сватбен маратон от Малибу до Пловдив Родният ас в кеча Александър Русев стяга сватба като в приказките. Мирослав Бърняшев, както е истин...
Българският кечист Александър Русев си намери обект за заяждане в Глазгоу, където беше на гости. Русев и неговия съотборник Шеймъс посетиха стадиона н...
Гаджето на българския кечист Александър Русев - Лана, даде интервю за световната федерация по кеч WWE. Тя призна, че е изключително доволна от дебюта...
Гаджето му счупи яйца на ред за Великден Родната звезда в кеча Александър Русев ще се хвърли в бой, достоен за римски гладиатор. Пловдивчанинът ще се...
Излизането на ринга с танк бе най-зрелищното в историята на кеча, отсъждат феновете
Българският кечист, състезаващ се под руския флаг, Александър Русев загуби от Джон Сина на "Кечмания". Така нашият борец сдаде американската титла на...
Българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев загрява с варели за най-важния мач в кариерата си до момента. Българинът ще защит...
Хубавата Лана предаде гаджето си срещу враг №1 Родната звезда в световната федерация по кеч (WWE) Александър Русев се скара с годеницата си Лана. Ска...
Докторът на българина заведе дело за 1 млн. долара Възходът на българския кечист Александър Русев в световната федерация (WWE) продължава с пълна сил...
Колегата на Александър Русев в кеча - Дейв Батиста, бе избран за ролята на лошия в новия 24-и филм за Джеймс Бонд. Животното, който игра в "Пазители н...
Александър Русев натръшка 29 души за да запази щатската титла на световната федерация по кеч. Това стана в шоуто "Разбиване". Българинът беше принуден...
Освен че продължава да е непобедим, българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев за кратко стана и гладиатор. По време на европейс...
Ирландският кечист Шеймъс е най-вероятният следващ противник на българина Александър Русев в световната федерация (WWE). Роденият в Дъблин боец заяви...
Денонощният канал за кеч вече и в България В САЩ полудяха по българина Александър Русев. В момента образът на пловдивчанина Миро Бърняшев е лош герой...
Българинът дебютира с размазваща победа над местен любимец
Уилск-Бери. Българинът Александър Русев продължава да мачка в световната кеч федерация. Новата жертва на кечиста от Пловдив се казва Джъстин Гейбриел....
Грийнсбъро. Наш кечист преби "интернет шампиона" в световната федерация Зак Райдър. Александър Русев се справи с противника си за под 7 мин с хватка з...
Българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев всяка сутрин закусва яйца с кисело мляко. Пловдивчанинът дори си публикува снимка в Т...